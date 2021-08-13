Житель Челябинской области добился перерасчета пенсии с помощью публикаций в старой газете

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13 августа 2021, 14:00 Источник: URA.RU

пенсионное удостоверение, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Житель Кунашакского района Челябинской области смог добиться перерасчета пенсии за многолетний стаж. В вышеуказанном деле, как сообщили в пятницу в суде, гражданину помогла старая местная газета.

Челябинский областной суд признал незаконным решение Управления пенсионного фонда России Кунашакского района от 13 ноября 2019 года, в котором содержится отказ в перерасчете страховой пенсии по старости. УПФР обязали включить стаж гражданина в периоды работы в совхозе "Курмановский" с 1992 года, в АКХ "Султановский" с 1992 по 2002 годы, а также в кооперативе "Озерный" с 2002 по 2003 годы и на этом основании осуществить перерасчет страховой пенсии.

Как сообщает URA.RU, совхозы, где ранее работал мужчина, прекратили свое существование, а документация не сохранилась. Чтобы доказать свой стаж, гражданин нашел в архивах местную газету, старые публикации в которой подтвердили, что такие организации действительно были.

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