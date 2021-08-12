Сенатор Рязанский заявил, что гражданам РФ необходимо следить за своими пенсионными накоплениями

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12 августа 2021, 16:58 Источник: Общественная служба новостей

рубли, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Первый заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в рамках беседы с журналистами заявил, что гражданам необходимо следить за своими пенсионными накоплениями.

По словам сенатора, в октябре может быть принят законопроект, обязывающий негосударственные пенсионные фонды возмещать людям средства, если они были незаконно переведены в другие страховые компании.

Валерий Рязанский в разговоре с "Общественной службой новостей" подчеркнул, что граждане не должны поддаваться на какие-либо соблазны, в частности, в сфере обналичивания пенсионных средств, и четко следовать логике. При возникновении сомнений россиянам стоит обратиться в Пенсионный фонд, который даст любое разъяснение. "За этим нужно внимательно смотреть и не полагаться на фирмы, компании и звонки", – подчеркнул сенатор.

Отмечается, что законопроект нужен того, чтобы юридическая ответственность для страховых накопительных фондов четко регулировалась законом.

Рязанский обратил внимание на то, что РФ в настоящий момент стоит на пороге создания современной накопительной системы, поскольку одна страховая пенсия не способна решить проблемы достатка в пожилом возрасте.

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