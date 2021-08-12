Известия: в 2022 году НПФ могут обязать возместить пенсионерам незаконно изъятые накопления

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12 августа 2021, 09:37 Источник: Известия

деньги, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на подготовленные правительством поправки сообщили, что негосударственные страховые пенсионные фонды (НПФ) могут обязать восстанавливать пенсионные накопления граждан, которые были незаконно перечислены в другие страховые компании.

Госдума может принять соответствующий закон в октябре 2021 года с отложенным вступлением в силу с 1 июля 2022 года.

Речь идет о защите прав россиян, которые хранят пенсионные накопления в НПФ и могут потерять их при досрочном переходе из одного фонда в другой. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в настоящее время в сфере обязательного пенсионного страхования возможность возврата инвестиционного дохода не предусмотрена. Отмечается, что восстановление накоплений осуществляется в судебном порядке. Однако в отдельных случаях происходят отказы, отметили авторы инициативы.

«В целях решения данного вопроса законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», - почеркнули в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что правительство внесет в Госдуму законопроект, который устанавливает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год.

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