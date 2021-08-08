Правительство одобрило законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год

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8 августа 2021, 14:31 Источник: Правительство России

рубли, pixabay.com

В воскресенье стало известно, что правительство Российской Федерации внесет в Государственную думу законопроект, который устанавливает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022-й год.

Ранее правительство одобрило проект федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год" и приняло решение внести его в Госдуму.

Отметим, что ожидаемый период выплаты является специальным показателем, на который делится общая сумма пенсионных накоплений гражданина РФ в целях определения размера накопительной пенсии. Продолжительность вышеуказанного периода определяется на базе статистических данных о числе мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно, а также ожидаемой продолжительности их жизни.

Согласно закону, который российский президент Владимир Путин подписал в конце минувшего года, на 2021 год ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составил 264 месяца (22 года), годом ранее вышеуказанный период достигал 258 месяцев. На 2022 год, в соответстсвии с текстом законопроекта, который был опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов в апреле, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии продолжительностью 264 месяца предлагается сохранить.

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