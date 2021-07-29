Росстат зафиксировал снижение пенсий за первую половину 2021 года в реальном выражении

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29 июля 2021, 13:46

фото: pixabay.com

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 28 июля, опубликовала доклад, судя по которому

размеры пенсий россиян за первые шесть месяцев 2021 года снизились в реальном выражении. На снижение пенсий повлияла высокая инфляция.

По данным Росстата, в январе 2021 года реальный размер средней пенсии показывал рост на 0,4% к январю 2020 года.

В номинальном выражении средний размер пенсии россиян в июне 2021 года составил 15822 рубля и вырос на 5,6% по сравнению с июнем прошлого года. Но поскольку годовая инфляция в нашей стране в июне составила 6,5%, то она и привела к снижению пенсий в реальном выражении: в феврале 2021 года - на 0,1% в годовом сравнении, в марте - на 0,2%, в апреле - на 0,1%, в мае - на 0,5%, в июне - на 0,8%.

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