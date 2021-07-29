Росстат зафиксировал снижение пенсий за первую половину 2021 года в реальном выражении
29 июля 2021, 13:46
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 28 июля, опубликовала доклад, судя по которому размеры пенсий россиян за первые шесть месяцев 2021 года снизились в реальном выражении. На снижение пенсий повлияла высокая инфляция.
По данным Росстата, в январе 2021 года реальный размер средней пенсии показывал рост на 0,4% к январю 2020 года.
В номинальном выражении средний размер пенсии россиян в июне 2021 года составил 15822 рубля и вырос на 5,6% по сравнению с июнем прошлого года. Но поскольку годовая инфляция в нашей стране в июне составила 6,5%, то она и привела к снижению пенсий в реальном выражении: в феврале 2021 года - на 0,1% в годовом сравнении, в марте - на 0,2%, в апреле - на 0,1%, в мае - на 0,5%, в июне - на 0,8%.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.