Врачи в Дагестане спасли пациентку со стопроцентным поражением легких в результате COVID-19

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13 августа 2021, 13:27 Источник: РИА "Новости"

легкие, pixabay.com

В Буйнакской ЦГБ в Дагестане спасли пациентку с коронавирусом нового типа, который привел к стопроцентному поражению легких. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы города Гаджи Нурутдинов.

12 июля в провизорный инфекционный госпиталь, который был развернут на базе Буйнакской ЦГБ, в крайне тяжелом состоянии поступила Зазай Гаджиева 1957 года рождения. В тот момент у нее были выявлены сатурация 50-60%, 95% поражения правого легкого и 100% – левого.

После наблюдения, обследования и лечения в течение месяца врачи смогли спасти пациентку.

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