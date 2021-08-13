Врачи в Дагестане спасли пациентку со стопроцентным поражением легких в результате COVID-19

В Буйнакской ЦГБ в Дагестане спасли пациентку с коронавирусом нового типа, который привел к стопроцентному поражению легких. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы города Гаджи Нурутдинов.
12 июля в провизорный инфекционный госпиталь, который был развернут на базе Буйнакской ЦГБ, в крайне тяжелом состоянии поступила Зазай Гаджиева 1957 года рождения. В тот момент у нее были выявлены сатурация 50-60%, 95% поражения правого легкого и 100% – левого.
После наблюдения, обследования и лечения в течение месяца врачи смогли спасти пациентку.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.