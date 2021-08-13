В Сочи из-за шторма закрыли все пляжи

В Сочи закрыли для купания все пляжи из-за штормового предупреждения, которое в настоящий момент действует на курорте. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщила пресс-служба администрации города.
Решение о закрытии всех пляжей Сочи было принято в рамках заседания городского оперативного штаба по проведению летнего курортного сезона. В администрации уточнили, что шторм на море составляет 4 балла, вследствие чего купание опасно для жизни.
Отметим, что до 15 августа на курорте действует экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Не исключены смерчи и подъем уровня воды в реках.
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