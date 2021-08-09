В Сочи вновь подтопило ряд улиц

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9 августа 2021, 10:54 Источник: РИА "Новости"

наводнение в Сочи, dtpsochi/ vk.com

В ночь на понедельник, 9 августа, сильные ливни вновь подтопили улицы Сочи. Соответствующую информацию предоставил сегодня сотрудник СМИ, который в настоящий момент находится в курортном городе.

Ранее местные жители сообщили о подтоплениях улиц, упавших деревьях и бурлящей реке. Информация о последствиях непогоды поступала в основном из Адлерского и Хостинского районов.

Накануне в главном управлении МЧС Краснодарского края заявили, что с 8 по 9 августа на курорте будет действовать штормовое предупреждение, не исключено возникновение смерчей, ливней с грозами, возможен подъем уровня воды в реках.

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