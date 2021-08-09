Аргументы Недели Происшествия 13+

В Сочи вновь подтопило ряд улиц

, 10:54 Источник: РИА "Новости"

В Сочи вновь подтопило ряд улиц
наводнение в Сочи, dtpsochi/ vk.com

В ночь на понедельник, 9 августа, сильные ливни вновь подтопили улицы Сочи. Соответствующую информацию предоставил сегодня сотрудник СМИ, который в настоящий момент находится в курортном городе.

Ранее местные жители сообщили о подтоплениях улиц, упавших деревьях и бурлящей реке. Информация о последствиях непогоды поступала в основном из Адлерского и Хостинского районов.

Накануне в главном управлении МЧС Краснодарского края заявили, что с 8 по 9 августа на курорте будет действовать штормовое предупреждение, не исключено возникновение смерчей, ливней с грозами, возможен подъем уровня воды в реках.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Спорт

Познер заявил, что Россия заслужила наказание за возможное применение допинга

Познер заявил, что Россия заслужила наказание за возможное применение допинга

Известный журналист Владимир Познер прокомментировал выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. По его словам, результаты сборной РФ для него «примерно оправдались».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью