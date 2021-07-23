В Китае из-за проливных ливней в зоне бедствия оказались более трех миллионов человек

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23 июля 2021, 14:43

Фото: Соцсети

В китайской провинции Хэнань из-за наводнения эвакуировано уже более 376 тысяч человек. По официальной информации на данный момент 33 человека погибло, четверо пропали без вести. В целом, в зоне бедствия оказались более 3 миллионов жителей. Об этом сообщает «Ресайкл».

В столице провинции Чжэнчжоу за три дня выпало количество осадков эквивалентное средней норме за год. Но основной причиной такого масштабного наводнения стало не это.

В результате сильного паводка, который переполнил реки, разрушилась плотина на водохранилище Гоцзяцзю. Это не первое обрушение плотины за последнее время, буквально на прошлой неделе еще две плотины, общим водоизмещением 46 млн кубических метров, обрушились на северо-западе страны в городе Хулун-Буир.

Широкомасштабное строительство китайцами плотин привело к тому, что связи между реками и озерами перерезаны, а соответственно поймы, которые до этого поглощали большую часть ежегодных ливней, просто уничтожены. На сегодняшний день в Китае функционируют более чем 98 тысяч водохранилищ, 80% из которых действуют больше 40 лет. При этом, по словам заместителя министра водных ресурсов Вэй Шаньчжуна, из-за нехватки финансовых ресурсов, на сегодняшний день оценку безопасности не прошла почти треть из них.

Ливневые дожди сейчас накрыли Грузию, там затоплены несколько домов в Батуми. Сильно затоплены улицы, по всему городу было затоплено около 10 домов.

Недавно сильные дожди пролились над Европой, где началось наводнение, которое унесло жизни людей. Ученые связывают эти катаклизмы с изменением климата. Аномальная жара, которая стояла над Якутией больше 3-х недель, привела к пожарам. Общая площадь пожаров в России с начала года уже превысила 10 млн га, из которых 6,2 млн га это лес.

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