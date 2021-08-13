Сенатор Рязанский заявил, что меры для борьбы с COVID-19 в Москве являются эффективными
13 августа 2021, 11:59
Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в пятницу прокомментировал новость об отмене в Москве обязательного требования о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников.
Валерий Рязанский подчеркнул, что ситуация с коронавирусом нового типа в столице становится благополучнее с точки зрения заболеваемости. Сенатор в беседе с RT подчеркнул, что это не может не радовать, поскольку данный факт свидетельствует о том, что те меры, которые принимались, были эффективными.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 13 августа в городе отменяется требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников.
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