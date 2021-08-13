В Москве отменили требование о переводе на удаленку 30% сотрудников предприятий и организаций

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13 августа 2021, 10:14 Источник: Сайт Сергея Собянина

работа в офисе, pixabay.com

В Москве с пятницы, 13 августа, отменяется требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников. Ранее такая мера была принята в связи с распространением COVID-19.

Соответствующую информацию предоставил сегодня мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник также сообщил, что отменяется требование о регулярном проведении тестирования на коронавирусную инфекцию не менее 10 процентов персонала. Кроме того, снимаются ограничения на посещение зоопарков.

Мэр Москвы уточнил, что массовая вакцинация и прочие профилактические меры позволили смягчить ограничения. Сергей Собянин, однако, обратил внимание на то, что работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию работников в начале дня.

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