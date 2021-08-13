В России обновлен максимум по числу смертей от коронавируса за сутки – 815

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13 августа 2021, 11:41

машина скорой помощи, Aleksander Polyakov/Global Look Press

В России зарегистрирован максимум смертей пациентов с подтвержденным COVID-19 за сутки – 815. Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа 59 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве, 42 – в Санкт-Петербурге, 33 – в Краснодарском крае. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания стали в РФ 168 864 человека.

Ранее сегодня в оперштабе сообщили, что в России зарегистрировали 22 277 новых случаев заражения коронавирусом.

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