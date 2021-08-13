В России выявили 22 277 новых случаев заражения COVID-19

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13 августа 2021, 11:34

тесты на COVID-19, Xinhua

За минувшие сутки в России зарегистрировали 22 277 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заболевания были выявлены за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 850 (8,3%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 6 557 068 случаев заболевания коронавирусом нового типа.

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