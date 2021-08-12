В МЧС Крыма сообщили о подтоплениях после обильных осадков

В главке МЧС по Крыму вечером в четверг, 12 августа, сообщили, что за минувшие сутки осадки были зарегистрированы на территории Кировского и Ленинского районов. Были зафиксированы подтопления.
В МЧС уточнили, что в результате выпадения обильных осадков было зарегистрировано подтопление 170 придомовых территорий, в частности, 90 частных домовладений. Кроме того, затопило участок автомобильной трассы "Таврида".
В ходе проведенных аварийно-спасательных работ большую часть домов и придомовых территорий удалось освободить от воды. Также специалисты обеспечили беспрепятственный проезд машин по трассе "Таврида".
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