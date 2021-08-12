Синоптик Тишковец предсказал рекордные осадки на юге России

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12 августа 2021, 18:43 Источник: Instagram

ливень, pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в четверг, 12 августа, заявил, что на территориях Крыма и Краснодарского края в ближайшее время ожидается рекордное количество осадков.

"Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!" – заявил на своей страничке в социальной сети Евгений Тишковец.

Метеоролог уточнил, что в Тамани ожидается 186 миллиметров осадков за сутки, что составляет 370 процентов от нормы для текущего месяца. В Керчи выпадет 151 миллиметр осадков, хотя норма для августа составляет 44 миллиметра.

Отмечается, что количество прогнозируемых осадков в Крыму и Краснодарском крае побьет рекорды.

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