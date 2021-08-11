Метеоролог Волосюк: четверг в Москве может стать самым «мокрым» 12 августа с начала века

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что четверг может стать «самым мокрым» 12 августа с начала 21 века. По ее словам, за следующие сутки выпадет до 40% месячной нормы осадков.
«Все прогностические модели говорят о том, что в четверг в Москве дождей будет много и даже очень много», - пояснила она.
Волосюк отметила, что в Москве в четверг выпадет от 20 до 30 мм - 30-40% от месячной нормы. Она добавила, что норма в столице - 82 мм.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал москвичам о «прощальном поцелуе» лета в эти выходные. Дождь начнет утихать к пятнице.
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