Метеоролог Тишковец пообещал москвичам «прощальный поцелуй» лета в выходные

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2021, 17:37 Источник: РИА Новости

девушки, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в выходные. Синоптик пообещал жителям города «прощальный поцелуй» лета.

«В субботу и воскресенье ожидается гребень антициклона - будет солнечно, без осадков. В субботу дневная погода плюс 22-24 в Москве, плюс 20-25 в Подмосковье. В воскресенье будет всплеск, на мой взгляд, это последнее летнее тепло: плюс 24-26 в Москве, плюс 22-27 в Подмосковье», - пояснил он.

Тишковец добавил, что от 30-градусной жары жители Московского региона больше «изнывать не будут». По его словам, в столице уже зафиксировано «начало разворота погоды в сторону осени». Метеоролог пояснил, что этот процесс будет длиться в течение второй части текущей недели. Благодаря освежающим дождям, «которые очистят атмосферу», станет легче дышать, отметил он. Специалист уточнил, что осадки с перерывами будут идти в среду, четверг и в пятницу.

«… завтра дожди будут увеличиваться по интенсивности и по продолжительности. За сегодняшний день накапает 8-10 миллиметров, и до 15-17 миллиметров может пролиться за следующие сутки. Завтра будет дождь-дождь и осень-осень, и холодно, дневная температура - плюс 20-22. Завтра сапоги, зонтики - только в путь», - поделился Тишковец.

Синоптик подчеркнул, что в пятницу дождь постепенно ослабеет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости