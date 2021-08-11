Синоптик Волосюк сообщила, что в Москве 11 августа прогнозируются кратковременные дожди

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11 августа 2021, 08:58 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В российской столице сегодня, 11 августа, прогнозируется облачная погода. Ведущий сотрудник “Фобоса” Елена Волосюк отметила, что в Москве в этот день ожидаются кратковременные дожди с грозами.

По словам синоптика, температура воздуха в среду в городе составит плюс 23 градуса, в Московской области воздух прогреется до плюс 24. Распределение количества осадков по районам столицы будет неравномерным. Специалист подчеркнула, что следует рассчитывать где-то на 7-10 мм, принимая во внимание реперную московскую метеостанцию на ВДНХ.

Скорость восточного ветра составит 3-8 м/с, при грозе он будет порывистым. Что касается атмосферного давления, то речь идет о 747 мм ртутного столба.

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