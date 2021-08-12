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Адвокат Добровинский считает, что украинские политики решили поймать свою минуту славы за счёт Киркорова

, 15:11 Источник: Говорит Москва

Адвокат Добровинский считает, что украинские политики решили поймать свою минуту славы за счёт Киркорова
адвокат Александр Добровинский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Адвокат Александр Добровинский, защищающий интересы знаменитостей, прокомментировал решение Киева запретить въезд на территорию Украины в течение трёх лет артисту Филиппу Киркорову.

СБУ внесла Филиппа Киркорова в "чёрный список" деятелей культуры, поскольку деятельность российского певца якобы "создаёт угрозу национальной безопасности".

Добровинский выразил мнение, что украинские политики решили поймать свою минуту славы за короля российский эстрады.
В комментарии радиостанции "Говорит Москва" Добровинский отметил, что "безумие заразно", и "вслед за Литвой украинские политики решили поймать свою минуту славы за счёт Филиппа Киркорова, объявив его угрозой национальной безопасности".

Адвокат считает, что МИД и службы безопасности Украины, в отличие от литовских, лучше подготовятся к судебными действиям, если они случатся.

Захар Прилепин увидел символизм в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что  Филиппу Киркорову запрещен въезд в страну.

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