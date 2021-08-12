Красноярский чиновник Агафонов назвал критикующих город людей «истеричками» и «плаксивым сбродом»

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12 августа 2021, 14:58 Источник: Говорит Москва

лес, фото: pixabay.com

Советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов негативно высказывался в адрес людей, которые опровергли слова российского фигуриста Алексея Ягудина о том, что в Красноярске смог не чествуется. Жители города в комментариях к посту спортсмена пожаловались на дым от лесных пожаров.

Такое поведение возмутило чиновника. Агафонов назвал пользователей, критикующих город, «истеричками в режиме черного неба», «плаксивым сбродом» и «ноющей кучей дерьма». Он добавил, что такие люди живут с «чувством вечной ущемлённости».

«Человек с утра такой просыпается и думает: «Я же еще не задыхался ни разу. Надо немного позадыхаться!» - написал Агафонов в Facebook.

Позже пост был удален. Чиновник пояснил, что запись удалила администрация социальной сети.

«Человек приехал в гости, сказал приятное, ничего плохого сказать не хотел, его облили тоннами дерьма и продолжают поливать … Дело именно в этой особенной породе людей, которым невозможно на физиологическом уровне слышать от кого-то, что Красноярск не так уж плох, Россия не так уж плоха, не без недостатков, конечно, но если сравнивать с другими, то и у нас есть некоторые достоинства! Вот это всё для них совершенно нестерпимо. Они вызрели в парадигме «Мы все умрем» - «надо валить», - прокомментировал свои слова Агафонов.

По словам чиновника, такие люди не могут уехать из страны, поэтому сидят и ноют, «упиваются собственной несчастностью».

Ранее депутат Госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов объяснил свои слова о «божественной власти».

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