Депутат из Марий Эл Кожанов заявил, что его слова о власти вырвали из контекста: «Оппоненты пытаются посеять раздор среди нас»

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11 августа 2021, 21:00

Владимир Кожанов, фото: vk.com/vkozhanovmariel

Депутат Госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов объяснил свои слова о «божественной власти». На встрече с ветеранами труда в республике политик заявил, что перед начальством нужно кланяться, а не ссориться с ним.

«Этот ролик - нарезка вырванных из контекста высказываний. Был доверительный разговор в узком кругу, на встрече с представителями ветеранских организаций. Поскольку я внепартийный депутат, был задан вопрос о взаимодействии с властью. Если вы посмотрите видеозапись полностью, а не нарезку, то увидите, что присутствующие в зале мою дальнейшую мысль прекрасно поняли», - отметил он.

Кожанов уверен, что автор записи вряд ли предоставит оригинал. По словам депутата, его позиция по отношению к власти давно известна жителям республики. Она заключается в том, что «носителем суверенитета и единственным источником власти в России является ее многонациональный народ», пояснил политик.

«К сожалению, оппозиционные партии, кроме скандалов, ничего пока предложить не могут. И этот ролик - очередное доказательство того, что оппоненты пытаются посеять раздор среди нас», - резюмировал он.

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