Депутат из Марий Эл рассказал, как надо вести себя простым смертным: «Встретил начальника – поклонись. Власть она от Бога»

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2021, 14:09

Фото: соцсети

Депутат республики Марий Эл Владимир Кожанов на встрече с ветеранами труда дал четкие указания, как надо вести себя простому человеку с представителями власти.

«Назло власти - делать нельзя. Вот как евреи сказали: встретил начальника - что надо сделать? Поклониться! Власть она от Бога - как с нею можно ссориться?», - заявил единоросс с трибуны. В общем, ничего нового, каждому при встрече с каким-либо начальником должно срывать шапку и бить земные поклоны.

Далее, как пишут местные паблики, богоизбранного спросили, что лично он сделал для собравшихся, чтобы заслужить столь великое почитание. Но, похоже, народный избранник подвоха в вопросе не узрел, а потому великодушно ответил: «Что вы хотите, чтобы я сделал? Фокусы я не показывал».

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