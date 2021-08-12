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12 августа 2021, 12:44 Источник: Тайга-инфо

фото: pixabay.com

В прокуратуре Красноярского края сообщили об увеличении числа погибших северных оленей до 1,2 тысяч.

Надзорное ведомство проверяет взаимосвязь незаконной охоты и гибели оленей.

На днях сообщалось об обнаруженных 56 мертвых оленях в реке Хатанга, на телах двух - следы огнестрельных ранений.

По данным прокуратуры, по состоянию на 11 августа из реки поднято и складировано в отдалении от населенного пункта почти 700 туш, около 500 туш остаются на около берега реки. Работы по их удалению из водного объекта продолжаются. Четыре туши обнаружены с огнестрельными ранениями.

Причиной смерти животных прокуратура назвала попадание воды в легкие, - передает ТАСС. По версии прокуроров, судя по найденным частично разложившимся останкам, олени приплыли с разных мест обитания, а на мелководье оседали. Пути миграции северных оленей могли изменить пожары в Якутии.

Осмотр тел животных проводили в присутствии ветеринарного врача и охотоведа. МВД возбудило дело по ч. 1 ст. 258 УК (незаконная охота с причинением крупного ущерба).

Инспектор охотнадзора Александр Беляев заявлял, что застрелены были 17 животных, но ветеринарный врач мог занизить их число. По словам Беляева, полиция не стала забирать туши оленей как вещдоки. А инспектора стали вынуждать уволиться с работы «третьи лица».

8 августа ученые сняли переправу диких северных оленей через Хатангу. В ней участвовали не менее 70 тыс. особей — биологи назвали их «живой рекой из голов и рогов», - сообщает Тайга.инфо.

По оценке экспертов, за последние 20 лет таймыро-эвенкийская группировка дикого оленя сократилась с 1 миллиона особей до 400 тысяч.

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