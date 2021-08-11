В Красноярском крае обнаружили 56 мёртвых оленей на берегу реки Хатанга

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11 августа 2021, 14:59 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Красноярском крае 56 туш дикого северного оленя было обнаружено на берегу реки Хатанга на Таймыре. Сообщение о мёртвых животных поступило в полицию посёлка Хатанга от государственного инспектора отдела госконтроля и надзора охраны и использования объектов животного мира краевого минэкологии.

Туши дикого северного оленя были обнаружены вблизи села Хатанга вниз по течению реки вдоль правого берега. Предположительно, два оленя были застрелены.

Остальную основную массу составляют телята дикого северного оленя, которые, предположительно, в ходе сезонной миграции при переправе через реку ослабли и захлебнулись, их прибило к берегу. На тушах отсутствуют какие-либо повреждения.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Незаконная охота с причинением крупного ущерба".

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