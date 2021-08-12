Оперштаб сообщил данные по ситуации с COVID-19 на утро 12 августа

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12 августа 2021, 11:44

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

В России за последние сутки выявили 21 932 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Информацию о ситуации с коронавирусом на утро 12 августа привел оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции нового типа.

Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Москве - 2294, в Санкт-Петербурге - 1801 и Московской области - 1143.

За последние сутки скончались 808 человек, у которых коронавирус был подтвержден. Выздоровели и выписаны за последние 24 часа 20 195 пациентов.

Всего за период пандемии коронавирус был выявлен у 6 534 791 человек.

Выздоровели за это время 5 828 972 пациентов. Скончались от последствий ковида 168 049 человек.

В подготовленном американскрй разведкой проекте доклада о происхождении коронавируса СOVID-19 не появилось единого вывода по сути изучения темы.

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