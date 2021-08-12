CNN: В докладе разведки США нет единого вывода о происхождении коронавируса

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12 августа 2021, 08:52 Источник: Интерфакс

В подготовленном американскрй разведкой проекте доклада о происхождении коронавируса СOVID-19 не появилось единого вывода по сути изучения темы.

Источники телеканала CNN раскрыли, что после трех месяцев изучения данных разведывательное сообщество продолжает придерживаться двух теорий возникновения коронавируса: вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии (КНР) или же естественным образом перешел к людям от животных.

Президент США Джозеы Байден в мае спецслужбам напрячься в поиске источника происхождения COVID-19 и доложить о результатах в течение 90 дней. Срок исполнения поручения Байдена истекает в конце августа. Источники телеканала не исключают, что до этого времени в проекте доклада могут появиться серьезные изменения.

По сведениям The New York Times, американская разведка ранее проинформировала Белый дом о том, что , что у нее имеются не исследованные данные о происхождении коронавируса.

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