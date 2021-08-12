Синоптики спрогнозировали на следующей неделе дожди в охваченной пожарами Якутии

Аргументы Недели → Общество 13+

12 августа 2021, 08:33 Источник: URA.RU

дождь, фото: pixels.com

Синоптики пообещали жителям республики Саха (Якутия) долгожданные дожди на следующей неделе. Осадки помогут исправить ситуацию с разбушевавшимися в регионе пожарами, отметили эксперты.

«До конца этой недели ситуация в Якутии напряженная, сохраняется высотный антициклон, положительные температурные аномалии достигают 4-6 градусов. Но с начала следующей недели ситуация будет меняться, перелом в погоде начнется где-то в понедельник. Ожидаются хорошие, фронтальные дожди, количество осадков такое, что может уже утихомирить разбушевавшиеся пожары на территории Якутии», - пояснил метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Мнение коллеги дополнила ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк. По ее словам, дожди в первую очередь коснутся северную часть Якутии. Специалист уточнила, что местным жителям пока не стоит рассчитывать на существенные осадки на юге и юго-западе региона, «обстановка там по-прежнему останется очень и очень сложной».

Ранее Волосюк сообщила, что четверг может стать «самым мокрым» 12 августа в Москве с начала 21 века.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости