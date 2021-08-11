Александр Новиков: Почему живущие в России бизнесмены и журналисты-азербайджанцы не отреагировали на то, что нас назвали свиньями?

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11 августа 2021, 20:40

Фото: Global Look

Певец, поэт и композитор Александр Новиков прокомментировал слова азербайджанского профессора Исфандияра Вагабзаде, который назвал русских свиньями.

Накануне политик, бывший посол Азербайджана в Беларуси, доктор наук, профессор Исфандияр Вагабзаде записал видеообращение к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, а в конце назвал всех русских «свиньями, вонь от которых не дает дышать всему миру».

«Если бы это сказал какой-нибудь простой озлобленный уголовник или представитель еще какого-нибудь отребья, то можно было бы и не обращать внимания на эти слова. Но они были произнесены дипломатическим работником, бывшим послом Азербайджана в Беларуси, который должен понимать, что подобного рода высказывания – это уровень разговора подонка», – считает Александр Новиков. По его мнению, это высказывание захлебывающегося злобой персонажа оскорбительно и должно быть наказано или по крайней мере на него должен быть какой-то официальный ответ как со стороны России, так и со стороны Азербайджана.

«Но удивительно другое, – рассуждает популярный артист. – Азербайджанцы, которых в России проживает большое количество, владеющие огромным бизнесом, исполняющие госзаказы, а также работающие на центральном телевидении журналисты азербайджанской национальности – до сих пор я ничего не услышал их стороны. Своим молчанием они выражают согласие?».

К тому же, Александр Новиков напомнил, что многие азербайджанцы живут в смешанных браках с русскими: «Надо спросить у них: вы что, считаете, что живете со свиньями?».

При этом, опускаться до взаимных оскорблений, по мнению Новикова, не носит. Подробнее смотрите в очередном выпуске шоу Андрея Угланова «За углом».

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