СК РФ возбудил уголовное дело после разлива нефти в районе Новороссийска

Старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила, что органы внутренних дел возбудили уголовное дело из-за разлива нефти в районе Новороссийска.
Инцидент произошел 7 августа в Черном море в результате залпового выброса с греческого танкера Minerva Symphony. Институт космических исследований РАН сообщил, что разлив может в 400 раз превышать подсчёты Каспийского трубопроводного консорциума.
Марковская отметила, что из-за широкого общественного резонанса расследование передали в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение морской среды». Виновным грозит наказание в виде лишения свободы до четырех месяцев.
Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств случившегося, а также установление причастных к происшествию лиц. Назначена экологическая экспертиза.
В Институте космических исследований РАН пояснили, что распространению пятна в море способствовал шторм в районе Новороссийска. Побережье пострадало в наименьшей степени. На сбор нефти, скорее всего, понадобится около двух недель, считают экологи. По оценкам WWF РФ (Всемирный фонд дикой природы), в море попало 100 тонн нефтепродуктов.
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