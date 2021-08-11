СК РФ возбудил уголовное дело после разлива нефти в районе Новороссийска

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2021, 20:52 Источник: РИА Новости

море, фото: pixels.com

Старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила, что органы внутренних дел возбудили уголовное дело из-за разлива нефти в районе Новороссийска.

Инцидент произошел 7 августа в Черном море в результате залпового выброса с греческого танкера Minerva Symphony. Институт космических исследований РАН сообщил, что разлив может в 400 раз превышать подсчёты Каспийского трубопроводного консорциума.

Марковская отметила, что из-за широкого общественного резонанса расследование передали в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение морской среды». Виновным грозит наказание в виде лишения свободы до четырех месяцев.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств случившегося, а также установление причастных к происшествию лиц. Назначена экологическая экспертиза.

В Институте космических исследований РАН пояснили, что распространению пятна в море способствовал шторм в районе Новороссийска. Побережье пострадало в наименьшей степени. На сбор нефти, скорее всего, понадобится около двух недель, считают экологи. По оценкам WWF РФ (Всемирный фонд дикой природы), в море попало 100 тонн нефтепродуктов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости