Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз больше

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11 августа 2021, 11:59

Фото: с сайта РБК

Разлив нефти, который произошел 7 августа в результате залпового выброса с греческого танкера под Новороссийском, может быть больше в 400 тыс. раз, посчитали ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН. Об этом сообщает РБК.

Они проанализировали радиолокационный снимок со спутника Sentinel-1 акватории, где произошел разлив. Снимок был сделан 8 августа в 18:20 по местному времени. По данным ученых, площадь нефтяного загрязнения составила на момент съемки почти 80 кв. км, тогда как Каспийский трубопроводный консорциум оценивал ее в 200 кв. м.

Напомним, ранее ТАСС сообщало, что причиной аварии разлива нефти танкера стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Авария произошла на морском терминале под Новороссийском. По первоначальным данным разлив оценивался в 12 кубометров.

В ИКИ и ИО РАН заявили, что будут продолжать исследование спутниковых снимков для более точной оценки загрязнения.

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