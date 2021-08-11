Депутат Законодательного собрания Роман Габов о загрязнении Байкала: «Нельзя замалчивать проблемы, упуская время»

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2021, 13:12 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Иркутской области Роман ГАБОВ рассказал «Аргументам Недели» о загрязнении Байкала и мерах, предпринятых для его сохранения. В борьбе за чистоту озера Габов отметил важность прошедшего с 5 по 8 августа заплыва «За чистый Байкал».

По его словам, экологические акции, такие как прошедший заплыв, значимы для привлечения внимания к ситуации на Байкале безусловно.

«Заплыв – событие само по себе грандиозное, – отмечает Роман ГАБОВ. –Огромное расстояние проплыли спортсмены в суровых байкальских условиях. Они заслуживают уважения. И благодарности. Ведь в новостях и отчетах они рассказывают не только о себе. Говорят о Байкале, о чистоте его воды, об угрозах. Мы, жители Иркутской области, конечно, много знаем о масштабах, значимости уникального озера и о его проблемах. Но важно донести информацию до более широкого круга людей – до тех, кто живет далеко до Байкала. Объяснить, что происходит на берегах озера, в его водах, на дне».

Председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Заксобрания Иркутской области уверен, что чем больше информации получают люди – тем выше будет их интерес. Не только к самим проблемам озера, но и к их решению. На государственном уровне, в том числе, ведь Байкал – достояние всей России, ценность мирового масштаба. И забота о нем требует поддержки федерального центра под контролем широкой общественности. И речь не только о БЦБК. Природоохранных задач у региона масса.

«С ростом туристического потока возрастала нагрузка на экосистему озера, – считает Габов. – Последние два сезона без наплыва зарубежных гостей можно назвать периодом передышки. И мы могли ей воспользоваться, чтобы решить инфраструктурные вопросы, сосредоточиться на организационных моментах. Хочу сказать, что общественные организации за последние несколько лет хорошо помогли в расчистке территорий от мусора. Плюс мусорная реформа немного сгладила ситуацию, хотя она далека от идеала. Отстраивается, в том числе, транспортировка отходов, а это непросто. Если говорить о чистоте воды, то тут кардинальных мер не предпринято».

Одной из причин отсутствия этих мер парламентарий называет такой негативный фактор как отсутствие очистных сооружений в населенных пунктах, расположенных на берегах Байкала.

«Решение проблемы идет медленно: проектируем, подаем заявки. Да и тут речь тут только о крупных прибайкальских городах, – говорит Роман Габов. – А с небольшими поселками что? Там люди живут, построены турбазы. А куда стоки? Попадают в Байкал. С судами тоже не все чисто. Стоит вопрос перевода их на более экологичное топливо, но четкого плана на этот счет нет. Нельзя игнорировать и колебания уровня Байкала. За короткий период он изменился от минимального до максимального. Как с этим справилась экосистема? Может, стоит пересмотреть алгоритмы сбросов на ГЭС на всем каскаде, не только на Иркутском? И можно ли как-то принять превентивные меры, не допуская подтоплений? Интересна внятная позиция научной общественности на этот счет. Нельзя замалчивать проблемы, упуская время».

Очередной экологический заплыв «За чистый Байкал» в этом году прошел с 5 августа до 8 августа. Спортсмены со всей России, включая детей от 6 до 9 лет, проплыли 120 километров по маршруту «порт Байкал – Байкальск – Слюдянка», чтобы привлечь внимание к проблемам водных ресурсов озера Байкал, а также проблемам водной, воздушной среды и прибрежных территорий Иркутской области и России в целом. Ранее проплыть по данному маршруту не удавалось никому. Он уникален и сложен в преодолении.

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