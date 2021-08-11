Оперштаб привёл новые данные на 11 августа по ситуации с COVID-19 в России
11 августа 2021, 11:59
В России за последние сутки выявлен 21 571 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Новые данные по COVID-19 в среду, 11 августа, привел оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.
Скончались от последствий ковида 799 пациентов, у которых диагноз был подтвержден. Это максимальное значение с начала августа. Выздоровели и выписаны за последние 24 часа 20 067 человек.
Всего за период пандемии в России коронавирусом заразились 6 512 859 человек. Вылечились от ковида за всё время эпидемии 5 808 777 пациентов. Общее число летальных исходов достигло 167 241.
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