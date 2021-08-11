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11 августа 2021, 11:17

фото: pixabay.com

Обнаруженный в Нью-Йорке штамм коронавируса «йота» грозит высоким уровнем смертности. Штамм коронавирусной инфекции COVID-19 B.1.526, получивший название «йота», впервые был обнаружен в США в Нью-Йорке в ноябре 2020 года.

Вскоре зараженные этим вариантом граждане были выявлены во всех американских штатах и в 27 странах мира.

Особенность нового варианта коронавируса — его повышенная летальность. Смертность среди пациентов возрасте 45-64 года, заразившихся штаммом «йота», выросла на 46%, в возрастной группе 65-74 лет рост составил 82%, люди старше 75 лет умирали на 62% чаще.

Специалисты департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете провели исследование и также сделали вывод, что новый штамм способен вызывать повторное заболевание у каждого десятого пациента, ранее переболевшего COVID-19.

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