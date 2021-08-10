Замглавы Минобрнауки РФ Афанасьев сообщил, что ведомство может изменить рекомендации по вакцинации студентов от COVID-19

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10 августа 2021, 18:04 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Министерство науки и высшего образования РФ может изменить рекомендации по вакцинации студентов от коронавирусной инфекции COVID-19. Во вторник замминистра Дмитрий Афанасьев сообщил о готовности "поработать над дополнительным разъяснением", и это уже делается.

Афанасьев отметил, что в Минобрнауки действует горячая линия. По словам чиновника, отсутствие у студента прививки от ковида не может быть причиной не пускать, не заселять его в общежитие или кампус.

Замминистра отметил, что вузы могут собирать информацию о вакцинации студентов, поскольку данные о наличии прививок необходимы вузам, полезны для изменения акцентов в информационной работе, для создания условий вакцинирования.

Министр науки и образования России Валерий Фальков ответил на вопросы по поводу обязательности вакцинации несовершеннолетних и иностранных студентов.

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