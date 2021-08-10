Вирусолог Елена Терёшина заявила, что вакцину от коронавируса создать невозможно

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10 августа 2021, 15:19

фото: pixabay.com

Вакцину от коронавируса пытались создать специалисты по ветеринарии еще в СССР 40 лет назад, потом в России учёные пытались разработать метод для лечения заболевания свиней, которые вызывает коронавирус.

Вирусолог, доктор биологических наук, профессор Елена Терёшина отметила, что ветеринары давно были озабочены проблемой: вирус трансмиссивного гастроэнтерита свиней, который вызывается коронавирусом. Поскольку для животных этот патоген угрожал опасностью, учёные пытались найти от него защиту. Терёшина рассказала что в мире никто коронавирусом из медиков не занимался, это была проблема ветеринаров.

Вирусолог рассказала в беседе изданию "Общественная служба новостей", что в Саратове этой темой занимались 40 лет в ветеринарном институте на очень хорошей материально-технической базе.

Занимались практически: вакцинировали и разными вариантами вируса, и компонентами, и пептиды выделяли. Пептиды выделяли в Москве, в Институте вакцин и сывороток. Но, как раскрыла Терёшина, "результат исследований оказался не утешительным".

"Оказалось, что таким путём решить проблему коронавирусного заболевания свиней невозможно. И её вообще закрыли, приняв, что вакцины против него не работают",- сообщила профессор.

По её словам, "стадо, если оно заражается, сразу забивают".

Напомним, врач-вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что постковидный синдром у молодых людей чаще всего проявляется в качестве нарушений сердечно-сосудистой и нервной систем.

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