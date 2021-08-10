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Вирусолог Тимаков заявил, что у молодых людей COVID-19 часто приводит к проблемам с сердцем и сосудами

, 14:24 Источник: Вести FM

Вирусолог Тимаков заявил, что у молодых людей COVID-19 часто приводит к проблемам с сердцем и сосудами
боль в грудной клетке, pixabay.com

Врач-вирусолог Евгений Тимаков сообщил в беседе с журналистами во вторник, что постковидный синдром у молодых людей чаще всего проявляется в качестве нарушений сердечно-сосудистой и нервной систем.

Медик уточнил, что молодые люди почти не замечают постковидный синдром, однако нередко "случайно оказываются в больнице с осложнениями", поскольку чаще всего у них коронавирусная инфекция дает осложнения на сердечно-сосудистую и нервную системы.

Евгений Тимаков обратил внимание, что после перенесенного COVID-19 необходимо правильно войти в обычный ритм жизни. Иногда молодежь, едва выздоровев, идет заниматься спортом. Юноши и девушки теряют сознание, испытывают головокружения. Чтобы этого не происходило, желательно как минимум месяц прислушиваться к своему организму и увеличивать физические нагрузки постепенно.

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