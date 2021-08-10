Вирусолог Тимаков допустил рост заболеваемости COVID-19 в России во второй половине сентября

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10 августа 2021, 14:02 Источник: Вести FM

анализ крови, pixabay.com

Врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что повторный рост заболеваемости коронавирусом в России может произойти в середине или в конце сентября, когда основная масса людей вернется из отпусков.

Эксперт отметил, что в середине или конце первого осеннего месяца в РФ вернутся граждане из отпусков, которые не сделали прививку против коронавируса нового типа, а также те, кто уже потерял иммунитет после болезни. Евгений Тимаков подчеркнул, что ему хотелось бы скорейшей стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в стране, однако так вряд ли будет.

Вирусолог также заявил, что охват россиян вакцинацией пока не позволяет держать пандемию под контролем.

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