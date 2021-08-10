В России за сутки выявили 21 378 случаев заражения COVID-19

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10 августа 2021, 11:30

анализ крови, Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 21 378. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за минувшие 24 часа были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 537 (7,2%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 6 491 288 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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