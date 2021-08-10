Белорусская ассоциация гимнастики назвала россиянок «псевдовеликими», а затем извинилась за «взлом аккаунта»

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10 августа 2021, 13:07

Фото: globallookpress

Во всем мире до сих пор кипят страсти из-за судейства на Олимпиаде в Токио. Многие пользователи сети, в том числе и иностранцы считают, что российских гимнасток несправедливо засудили. Однако Белорусская ассоциация гимнастики неожиданно негативно отозвалась о российской сборной и разгорелся скандал.

«Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», — такое сообщение появилось в социальных сетях организации. Пользователи буквально взбесились, они ринулись защищать Дину и Арина Авериных, а Белорусская ассоциация гимнастики никак не комментировала происходящее.

И вот сегодня они заявили, что аккаунт был взломан и вообще «я не я, и лошадь не моя». «8 августа был осуществлен несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в сети Facebook. Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики. Приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в Сети. В данный момент проводятся техническо-регламентные работы, призванные увеличить надежность аккаунта. Спасибо за понимание», — объяснили представители организации.

Но пользователи не сильно поверили очередной «отмазке».

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