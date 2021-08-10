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В Минобрнауки призвали вузы обеспечить равные права привитым и непривитым студентам

, 12:55 Источник: Россия 24

В Минобрнауки призвали вузы обеспечить равные права привитым и непривитым студентам
аудитория, Vasilii Smirnov/Russian Look

В Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации заявили, что вузы должны обеспечить равные права студентам вне зависимости от наличия или отсутствия у них прививки от COVID-19.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков подчеркнул, что университетам нельзя делить студентам на привитых и непривитых. По его словам, устанавливать какие-либо ограничения в данном контексте недопустимо.

Руководитель ведомства добавил, что имея более точную информацию о статистике привитых учеников высших учебных заведений, руководители вузов смогут более эффективно проводить противоэпидемиологические мероприятия.

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