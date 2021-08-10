В России за сутки скончались 792 пациента с COVID-19
10 августа 2021, 11:48
За минувшие 24 часа в России скончались 792 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, в частности, за прошедшие сутки в Москве скончался 61 пациент с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 49, в Краснодарском крае – 33.
Ранее сегодня стало известно, что за прошедшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 21 378.
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