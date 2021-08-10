Автоэксперты Моржаретто и Кадаков поддержали идею о введении скидки на транспортный налог за безопасное вождение

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10 августа 2021, 11:05

водитель, pixabay.com

Автоэксперты Игорь Моржаретто и Максим Кадаков в рамках беседы с журналистами утром во вторник, 10 августа, оценили идею о поощрении безопасной манеры вождения скидкой на транспортный налог.

Игорь Моржаретто заявил, что ему нравятся все предложения, касающиеся льгот или послаблений для автомобилистов. Он уточнил, что эта идея "очень приятная" для людей. Более того, она могла бы стимулировать водителей не нарушать правила дорожного движения. Автоэксперт, однако, не рассчитывает на то, что подобное предложение будет принято.

Максим Кадаков в беседе с RT в свою очередь заявил, что можно приветствовать любую идею, которая направлена на повышение безопасности на дороге. "Но у нас до сих пор толком не определено, что такое опасная езда", – отметил специалист. Он напомнил, что это уже не первое подобное предложение, а также усомнился в том, что в ближайшее время оно вступит в силу.

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