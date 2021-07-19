Автоэксперт Кадаков назвал странным предложение обязать автомобилистов возить с собой диагностическую карту

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19 июля 2021, 12:21

автосервис, Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в понедельник оценил информацию о том, что Совфед направил в кабмин собственный план реформирования системы техосмотра автомобилей.

Ранее стало известно, что в Совете Федерации предложили сохранить обязательный техосмотр и ужесточить уже существующие правила.

Максим Кадаков в разговоре с RT назвал странной идею возить с собой еще диагностическую карту и при необходимости предъявлять ее инспектору. Автоэксперт обратил внимание на то, что в настоящий момент существует тренд на цифровизацию, но на этом фоне появляется предложение обязать автомобилиста возить с собой лишние документы.

Кадаков также задался вопросом, будут ли приходить два штрафа за одно и то же нарушение, если сначала инспектор оштрафовал автомобилиста за отсутствие диагностической карты, а затем водитель в тот же день попал под камеру.

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