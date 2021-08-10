Синоптик Леус предупредил москвичей о грозе и порывистом ветре во вторник

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что во вторник, 10 августа, в столице России ожидаются кратковременные дожди и гроза. В городе сегодня будет весьма жаркая погода.
В Москве во вторник будет облачно с прояснениями, а во второй половине дня жителям и гостям города следует ожидать кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в столице составит плюс 27-29 градусов, а в Московской области – плюс 25-30 градусов.
Ветер в городе сегодня будет северо-восточный, его скорость составит 2-7 метра в секунду, а при грозе он станет порывистым.
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