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Синоптик Леус предупредил москвичей о грозе и порывистом ветре во вторник

, 08:36 Источник: РИА "Новости"

Синоптик Леус предупредил москвичей о грозе и порывистом ветре во вторник
гроза в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что во вторник, 10 августа, в столице России ожидаются кратковременные дожди и гроза. В городе сегодня будет весьма жаркая погода.

В Москве во вторник будет облачно с прояснениями, а во второй половине дня жителям и гостям города следует ожидать кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в столице составит плюс 27-29 градусов, а в Московской области – плюс 25-30 градусов.

Ветер в городе сегодня будет северо-восточный, его скорость составит 2-7 метра в секунду, а при грозе он станет порывистым.

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