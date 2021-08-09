Сенатор Ольга Ковитиди считает заявления Лукашенко о признании Крыма рискованными для него

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9 августа 2021, 20:30

Ольга Ковитиди, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Заявление белорусского президента Александра Лукашенко о признании Крыма опасны для него самого.

Лукашенко в понедельник провел продолжительную пресс-конференция и на ней сообщил, когда Беларусь признает Крым российским.

Лукашенко заявил, что Минск признает Крым, когда "последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию". Белорусский президент отметил, что у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.

По мнению члена Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, это заявление Лукашенко несет риски для него самого, поскольку без поддержки России сохранить политическую стабильность в Белоруссии "будет практически невозможно", - передает РИА Новости.

Политик подчеркнула, что "многовекторность президента Белоруссии Александра Лукашенко по ряду актуальных геополитических вопросов содержит серьезные риски, прежде всего, для него". Ковитид заметила, что Крым является лишь "политическим реактивом", проявляющим подлинное отношение Лукашенко к России.

Политик напомнила про ситуацию в Белоруссии после выборов и призвала Лукашенко не забывать о том, что без поддержки России сохранить стабильность и свое политическое присутствие в стране будет практически невозможно.

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