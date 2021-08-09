Сенатор Гумерова прокомментировала рекомендации по переводу непривитых студентов на удалёнку

Председатель комитета Совета Федерации России по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала рекомендации Минобрнауки по переводу непривитых против новой коронавирусной инфекции студентов на дистанционный формат обучения.
«Сейчас очень важно сделать акцент на вакцинации и на соблюдении всех мер и рекомендаций и Роспотребнадзора, и Министерства здравоохранения», - высказала она RT.
Гумерова отметила, что необходимо проводить разъяснительную работу с молодыми людьми, которая побуждала бы пройти вакцинацию до начала учебного года. Парламентарий предложила привлекать традиционные СМИ и социальные сети, а также кумиров молодёжи, например, известных спортсменов, блогеров, деятелей культуры и науки.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.