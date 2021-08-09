Сенатор Гумерова прокомментировала рекомендации по переводу непривитых студентов на удалёнку

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9 августа 2021, 13:59 Источник: RT

медик, фото: pixels.com

Председатель комитета Совета Федерации России по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала рекомендации Минобрнауки по переводу непривитых против новой коронавирусной инфекции студентов на дистанционный формат обучения.

«Сейчас очень важно сделать акцент на вакцинации и на соблюдении всех мер и рекомендаций и Роспотребнадзора, и Министерства здравоохранения», - высказала она RT.

Гумерова отметила, что необходимо проводить разъяснительную работу с молодыми людьми, которая побуждала бы пройти вакцинацию до начала учебного года. Парламентарий предложила привлекать традиционные СМИ и социальные сети, а также кумиров молодёжи, например, известных спортсменов, блогеров, деятелей культуры и науки.

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