Ушел из жизни правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев

Утром в понедельник, 9 августа, стало известно, что из жизни ушел правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев. Соответствующую информацию предоставил в соцсети его сын Иван Ковалев.
Согласно последней информации, Сергей Ковалев скончался сегодня рано утром во сне. Ему был 91 год.
Отметим, что Ковалев являлся советским диссидентом, а затем депутатом Верховного Совета СССР и Госдумы. Он занимал пост уполномоченного по правам человека, являлся одним из авторов Декларации прав человека и гражданина, а также 2-й главы Конституции.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.