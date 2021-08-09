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Ушел из жизни правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев

, 10:09 Источник: Facebook

Ушел из жизни правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев
правозащитник Сергей Ковалев, yabloko.ru/Global Look Press

Утром в понедельник, 9 августа, стало известно, что из жизни ушел правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев. Соответствующую информацию предоставил в соцсети его сын Иван Ковалев.

Согласно последней информации, Сергей Ковалев скончался сегодня рано утром во сне. Ему был 91 год.

Отметим, что Ковалев являлся советским диссидентом, а затем депутатом Верховного Совета СССР и Госдумы. Он занимал пост уполномоченного по правам человека, являлся одним из авторов Декларации прав человека и гражданина, а также 2-й главы Конституции.

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