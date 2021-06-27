Правозащитник Мельников попросил прокурора Москвы Попова проверить действия полицейских при задержании женщины без маски в МФЦ
27 июня 2021, 22:24Источник:
ТАСС
Правозащитник Иван Мельников обратился к прокурору Москвы Денису Попову с просьбой проверить законность действий сотрудников полиции при задержании женщины в МФЦ на улице Куусинена.
В случае подтверждения информации о противоправных действиях полицейских, Мельников просит принять меры для привлечения их к уголовной ответственности.
Видео задержания женщины в МФЦ попало в соцсети. На видео снято, как полицейские заламывают посетительнице без маски руки, вытаскивают из помещения и тащат по асфальту. Автор видео говорит, что москвичка находится в полуобморочном состоянии. Имя задержанной москвички - Валентина Муженская.
В столичном главке МВД ранее заявили, что сознание женщина не теряла, она сама вела себя агрессивно, оказывала сопротивление и укусила одного из сотрудников полиции.
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