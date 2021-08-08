Аналитики заявили, что средняя стоимость организации свадьбы в России этим летом составляет 300 тысяч рублей

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8 августа 2021, 12:30

свадьба, pixabay.com

Аналитики рассмотрели задания, связанные со свадебной тематикой, в период с мая по июль текущего года и выяснили, в какую сумму этим летом обходится организация свадьбы на тридцать человек.

В среднем стоимость полного комплекса услуг свадебных подрядчиков составляет в настоящий момент 300 тысяч рублей.

Как сообщает RT, спрос на услуги визажистов по сравнению с 2020 годом увеличился на треть, за макияж и прическу невесте в среднем придется заплатить 6,5 тысячи рублей, маникюр с простым дизайном и педикюр обойдутся в 3 тысячи рублей.

Фотограф возьмет за свою работу около 25 тысяч рублей. Услуги ведущего и музыкальное сопровождение от диджея обойдутся в 30 и 15 тысяч рублей соответственно. Оформить помещение специалисты смогут в среднем за 5 тысяч рублей, а вот флорист за свои услуги попросит 30 тысяч рублей. Приглашения дизайнер создаст примерно за 2,5 тысячи рублей.

Услуги организатора свадьбы обойдутся жениху и невесте в 30 тысяч рублей. Трансфер гостей будет стоить 10 тысяч рублей, а работа бармена – 30 тысяч рублей.

Работа кейтеринговой службы составит от 3 тысяч рублей на одного гостя.

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