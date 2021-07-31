На Южном Урале ожидают свадебный бум 21 августа

Аргументы Недели → Общество 13+

31 июля 2021, 16:00 Анна Семенова

Южноуральцы любят магические даты. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Последний летний месяц – самый популярный среди челябинцев, планирующих вступить в брак

Как сообщает Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области, наибольшее количество бракосочетаний ежегодно приходится на последний летний месяц. Это почти гарантированно хорошая погода, дешевые цветы и фрукты, а также самое приятное время, чтобы после регистрации уехать отдыхать.

Статистика за последние 20 лет показала, что самым «урожайным» на свадьбы был август 2008 года. А в 2000-м и 2020-м – в брак вступило наименьшее количество южноуральцев.

В 2021 году на август в Челябинской области запланировано 3033 свадьбы. Большинство из них – в Челябинске, а именно 1392. 431 пара создаст семью в Магнитогорске.

Больше всего желающих пожениться 21 августа 2021 года, южноуральцы очень любят магические даты, хотя сотрудники ЗАГСа всегда говорят о том, что гарантии счастливого брака они не дают.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости